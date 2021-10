Presidente são-tomense cessante aconselha diálogo ao sucessor Carlos Vila Nova

"O Presidente cessante, como todos sabemos no país, é um poço de experiência", afirmou Carlos Vila Nova, à saída do encontro de mais de uma hora com Evaristo Carvalho, na sede da Presidência da República.

O Presidente eleito considerou que "não poderia acontecer o ato de tomada de posse sem este encontro prévio", onde os dois analisaram "a situação do quadro político" do país, passaram em revista os cinco anos de mandato de Evaristo Carvalho e "não faltaram conselhos".

"A sua experiência é inegável. Trata-se de um homem que fez todo o percurso administrativo neste país, como poucos, passou por quase todas as funções, tendo chegado a mais alto magistrado da Nação," disse Carlos Vila Nova.

"Não faltaram conselhos", acrescentou o futuro chefe de Estado, revelando que "foi bom ouvir" o Presidente cessante e relembrar o início de São Tomé e Príncipe como Estado, que contou com a participação de Evaristo Carvalho.

"Quanto aos conselhos, são sempre sobretudo de diálogo, abertura e, a partir de amanhã [sábado], colocar-me na posição de Presidente de todos os são-tomenses", revelou Carlos Vila Nova, que será investido este sábado nas funções de chefe de Estado.

O Presidente são-tomense cessante, Evaristo Carvalho, vai ser condecorado hoje, em São Tomé e Príncipe, pelo chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Vila Nova considerou que esta condecoração "é um ato honroso" que Evaristo Carvalho, estando nas funções de Presidente da República, representa "mais uma contribuição positiva para o nome de São Tomé e Príncipe".

Carlos Vila Nova foi eleito Presidente de São Tomé e Príncipe, com o apoio do partido Ação Democrática Independente (ADI), na segunda volta das eleições presidenciais realizadas em 5 de setembro, com 57,54% dos votos, derrotando o seu adversário, Guilherme Posser da Costa, que teve 42,46% dos votos.

Os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, são os únicos chefes de Estado, entre os 300 convidados, que vão estar na posse do novo Presidente são-tomense.