Presidente são-tomense promete estar atento às políticas públicas do Governo

"Tenho a justa medida das reais expectativas do nosso povo e das suas justas ambições, pelo que será com toda a determinação que exercerei o cargo de Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas. Respeitarei sempre o povo e a sua vontade", declarou hoje Carlos Vila Nova no seu discurso, após prestar juramento como Presidente de São Tomé e Príncipe.

Como o mais alto magistrado da Nação, Carlos Vila Nova disse que vai prestar "a devida atenção às políticas públicas do governo, do ordenamento do território e a distribuição dos ónus sociais pelos diferentes setores da sociedade e cada um dos seus membros."

O Presidente da República referiu que o princípio constitucional da igualdade "a isso obriga" e defendeu "uma discriminação positiva lá onde as correções são absolutamente necessárias para manter a coesão ou evitar fraturas no seio da comunidade".

Carlos Vila Nova considerou que "a saúde e a educação são indiscutivelmente vitais para o crescimento, desenvolvimento, sucesso e reconhecimento internacional de qualquer nação", por isso defendeu que "investimentos nestes sectores têm obrigatoriamente de conhecer um significativo impulso e novas formas de produzir saúde, educação e aprendizagem têm de ser encontradas."

O novo chefe de Estado alertou para o aumento da covid-19 no país, que até ao início deste verão registava poucos casos de infeção e mortes associadas à covid-19.

"Relativamente poupado nas primeiras vagas, o país conheceu recentemente um incremento da doença [covid-19] que nos coloca sob alerta para os riscos que corremos, particularmente num momento em que a atenção e os cuidados da comunidade internacional focam-se noutros interesses e a ajuda internacional se torna escassa, obrigando-nos a imaginar soluções inovadoras, não só para conter a doença, mas ainda para fortalecer a nossa capacidade de resposta em caso de recrudescimento da crise ou surgimento de novas pandemias," referiu, o Presidente da República.

Carlos Vila Nova apontou outros desafios, "igualmente importantes e inadiáveis" de São Tomé e Príncipe, como a pobreza que se "agrava e atinge franjas cada vez maiores" da população.

"As desigualdades aumentam e criam um fosso, que divide as pessoas. A solidariedade interpessoal ou mesmo estatal, esvanece-se a cada dia, deixando de lado e para trás muitos dos nossos concidadãos. É absolutamente necessário e urgente corrigir tudo isso em nome da justiça e da coesão social," disse.

Para isso, acrescentou que "a segurança social, quer contributiva, quer assistida, deve jogar um papel determinante neste capítulo, enquanto as políticas de emprego e de atração de investimentos não produzirem os seus efeitos".

O Presidente da República defendeu o reforço das instituições "para que elas se tornem agentes facilitadores do desenvolvimento e deixem de constituir óbices ao progresso e ao bem-estar" da população.

Considerou ainda que o "sistema de justiça tem de conhecer melhorias para melhor garantir os direitos e liberdades, individuais e coletivas, fortalecer a coexistência pacífica e a integração social".

"Os direitos fundamentais não se encontram à disposição do Estado e das suas instituições, pelo que devem ser escrupulosamente respeitados. É preciso garantir as regras do jogo e a segurança das pessoas, dos bens e dos investimentos", precisou o chefe de Estado.

Carlos Vila Nova afirmou que "a proteção do ambiente é outro imperativo nacional, muito maltratado" por isso defendeu adoção de "medidas e práticas sustentáveis".

"Não temos o direito de destruir aquilo que os nossos antepassados nos deixaram e muito menos privar a geração futura do gozo das maravilhas que as nossas ilhas oferecem", sustentou o Presidente da República.

"Neste primeiro dia do meu mandato, quero deixar aqui um apelo a todos os são-tomenses, não importam onde se encontram, bem como a todos aqueles que escolheram o nosso país para viver e trabalhar, para uma mobilização sem precedentes para construir uma nova imagem de São Tomé e Príncipe, baseada na justiça, no trabalho árduo, no mérito, no respeito pelo próximo, pelas pessoas e pela palavra dada, na confiança mútua, na harmonia, na concórdia, na paz , no respeito pela diferença e no respeito constante pelo povo, de que somos todos mandatários."

Carlos Vila Nova, 62 anos, foi hoje empossado como quinto Presidente de São Tomé e Príncipe, após ter vencido as eleições com o apoio do partido Ação Democrática Independente (ADI, oposição), com 57,54% dos votos, derrotando Guilherme Posser da Costa, apoiado pela atual maioria parlamentar MLSTP-PSD/PCD/MDFM/UDD, que suporta o executivo chefiado por Jorge Bom Jesus.