Presidente são-tomense rejeita nome proposto pelo partido ADI para primeiro-ministro

"o candidato proposto não acolhe a minha sensibilidade", declarou Carlos Vila Nova, em conferência de imprensa.

O chefe de Estado disse que aguarda nas próximas horas, no prazo que termina hoje, que a Ação Democrática Independente (ADI), enquanto partido vencedor das últimas eleições de 2022, indique um novo nome, sublinhando que o partido tem vários quadros para o desempenho da função.

Carlos Vila Nova sublinhou que "não faltaram razões para a demissão do Governo", nomeadamente a falta de lealdade institucional, assinatura de acordos internacionais sem conhecimento do Presidente da República, e ainda cerca de seis meses e três semanas de ausência do chefe do Governo do território nacional das quais o chefe de Estado só teve conhecimento quando já decorriam.

Na segunda-feira, o Presidente são-tomense demitiu o Governo, apontando "assinalável incapacidade" de solucionar os "inúmeros desafios" do país e "manifesta deslealdade institucional", segundo o decreto presidencial.

A indicação de Hélio Vaz de Almeida para primeiro-ministro foi feita na quarta-feira em carta enviada ao Presidente da República e assinada por Patrice Trovoada, enquanto presidente da ADI, partido mais votado nas eleições de 2022.

Horas antes de ser conhecida a indicação do nome, a ADI defendeu a realização de eleições antecipadas, face à demissão do Governo, uma decisão que o partido pediu que seja anulada pelo Tribunal Constitucional (TC).