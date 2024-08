Presidente sul-africano chega hoje a Luanda para visita de trabalho de algumas horas

O chefe de Estado sul-africano, Cyril Ramaphosa, que tomou posse para o segundo mandato a 19 de junho, contando com a presença do Presidente angolano na sua investidura, é recebido com honras militares reduzidas e vai manter um encontro privado com João Lourenço pelas 11:00, regressando à África do Sul cerca das 14:45.

Os dois chefes de Estado aproveitarão a visita "para refletir sobre as relações bilaterais entre os dois países", que partilham laços históricos muito profundos com raízes na luta de libertação contra o colonialismo e o `apartheid`, segundo uma nota da presidência sul-africana.

"O Presidente Ramaphosa e o Presidente João Lourenço também partilharão perspetivas sobre questões de interesse mútuo regional, incluindo a situação na República Democrática do Congo (RDCongo) e os esforços regionais e continentais destinados a resolver os conflitos que assolam o continente", acrescenta-se na nota de imprensa.

Ramaphosa vem acompanhado pelos seus ministros das Relações Internacionais e Cooperação Ronald Lamola, e da Defesa, Angie Motshekga.

Angola e África do Sul estabeleceram relações diplomáticas desde 1994, na sequência do fim do apartheid naquele país e da tomada de posse de Nelson Mandela como o primeiro Presidente democraticamente eleito do país.