Presidente timorense considera intolerável uso de violência por deputados

Não podemos tolerar a utilização de violência verbal ou física de alguns deputados no parlamento nacional", afirmou Francisco Guterres Lu-Olo, numa declaração ao país.



"Esta crise institucional é solucionada quando os partidos contribuírem de coração aberto e de forma correta ao funcionamento do Parlamento Nacional, de acordo com princípios e regras democráticas que dizem que as decisões são baseadas na maioria e na sua representatividade ou proporcionalidade", considerou.



Francisco Guterres Lu-Olo falava ao país numa mensagem transmitida pelas televisões do país, no que constituiu a única evocação oficial dos 18 anos da restauração da independência de Timor-Leste, cujas comemorações foram condicionadas pelo estado de emergência devido à Covid-19. Origem dos incidentes

Os comentários de Lu-Olo surgem depois de dois dias de tensões graves no Parlamento Nacional, com agressões entre deputados, mesas derrubadas, gritos, empurrões e a intervenção de agentes policiais.



A tensão surgiu depois dos vice-presidentes, Angelina Sarmento e Luis Roberto, terem tentado conduzir uma sessão plenária à margem da decisão do presidente do parlamento, Arão Noé Amaral, que a maioria dos deputados queria destituir.



Vários deputados do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), partido de Arão Noé Amaral, subiram à zona, envolvendo-se em empurrões e agressões físicas. A mesa do presidente foi derrubada, partida e um dos deputados do CNRT atirou a cadeira de Arão Amaral pelo ar.



"Os deputados do Parlamento representam todo o povo. O seu dever é tentar dar uma boa contribuição para a função legislativa, para a fiscalização e para a decisão política que a Constituição lhes dá", afirmou.



"Os deputados do Parlamento representam todo o povo. O seu dever é tentar dar uma boa contribuição para a função legislativa, para a fiscalização e para a decisão política que a Constituição lhes dá", afirmou.

"Os deputados não podem criar de propósito uma situação que seja um obstáculo ao normal funcionamento do parlamento nacional. Também não podem criar situações com o objetivo de provocar uma crise institucional para pressionar o presidente a dissolver o parlamento ou a convocar eleições antecipadas", afirmou.