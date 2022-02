Presidente timorense manifesta confiança nas forças de Defesa

"As minhas palavras são de confiança: de confiança nas Forças Armadas e na sua hierarquia, de confiança no seu patriotismo e na sua dedicação ao país, de confiança no seu papel como instituição essencial da República, de confiança na sua capacidade profissional de que tem dado constantes provas; de confiança no seu espírito reformista e na consciência que tem das exigências da modernidade", afirmou.



Francisco Guterres Lú-Olo falava na cerimónia de tomada de posse dos novos vice-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) e do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, respetivamente o major-general Calisto Santos Coli (Coliati) e comodoro Donaciano do Rosário da Costa Gomes (Pedro Klamar Fuik).



A tomada de posse ocorreu depois de em 2 de fevereiro o chefe de Estado ter dado posse ao cargo mais elevado das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), o tenente-general Falur Rate Laek, que sucedeu a Lere Anan Timur, agora um dos 16 candidatos às presidenciais de 19 de março.



As novas nomeações, que tinham sido igualmente propostas pelo governo timorense, pretendem, explicou, "dar continuidade ao processo de renovação das lideranças militares, para evitar descontinuidades ou incertezas contraproducentes, em prol da coesão e estabilidade das Forças Armadas".



Dirigindo-se a Coliati, o presidente recordou-o como "um oficial prestigiado e detentor de uma considerável folha de serviços prestados à instituição militar", destacando os "seus atributos e a sua determinação com que encara e exerce as missões que lhe são confiadas".



Ao mais jovem Klamar Fuik destacou o facto de ser "um oficial conceituado e de reconhecidas qualidades intelectuais e profissionais adequadas para ocupar o exigente cargo na direção do Estado-Maior Coordenador Conjunto e no aconselhamento, juntamente com o vice-CEMGFA, do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas no exercício das suas funções".



Lú-Olo sublinhou que, no atual contexto mundial, de "permanente processo de mudança, quer em contexto nacional e internacional", os ambientes operacionais e o tipo de missões de paz "são cada vez mais imprevisíveis", exigindo assim que "a hierarquia militar esteja permanentemente preparada para atuar e liderar em qualquer circunstância".



Aos novos responsáveis, recordou que as suas funções incluem "a consolidação e o desenvolvimento das reformas em curso e da modernização das forças, tarefas que só podem ser resolvidas através de um rigoroso e exigente processo de planeamento de defesa nacional".