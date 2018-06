Presidente timorense na Indonésia, primeira visita de Estado ao exterior

Lusa26 Jun, 2018, 08:18 | Mundo

Na quinta-feira, Francisco Guterres Lu-Olo deverá reunir-se com o chefe de Estado indonésio, Joko Widodo, no palácio presidencial de Bogor. Antes, o Presidente timorense desloca-se ao cemitério dos heróis de Kalibata, em Jacarta.

O programa da visita de Estado de Lu-Olo à Indonésia, que ocupou Timor-Leste entre 1975 e 2002, inclui um encontro entre as delegações dos dois países para debater "assuntos de relevância para o reforço das relações bilaterais" e assinatura de um acordo sobre dupla tributação, de acordo com a nota da Presidência timorense enviada à Lusa.

Na sexta-feira, Lu-Olo visita a Assembleia Consultiva Popular, o parlamento indonésio, sendo recebido pelo presidente Bambang Soesatyo.

A comitiva do chefe de Estado timorense inclui, entre outros, a mulher, Cidália Guterres, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dionísio Babo, do chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, o major-general Lere Anan Timur, e uma dezena de empresários.

Cidália Guterres tem prevista uma visita a uma instituição de promoção do planeamento familiar, na qual será acolhida pela mulher do governador de Jacarta Anies Baswesdan, e a um jardim-de-infância de Jacarta, na companhia do ministro da Educação indonésio, Muhadjir Effendy, e mulher.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros indonésio, Arrmanatha Nasir, destacou a força da relação bilateral com Timor-Leste, sublinhando a proximidade geográfica, histórica e ao nível da "cooperação económica e do contacto entre os povos", de acordo com a agência oficial indonésia Antara.

Para a Indonésia, esta visita é uma oportunidade de discutir "temas importantes" e um potencial espaço para reforço da cooperação em áreas como infraestruturas, energia, finanças, banca, farmacêutica e turismo, indicou.

Nove empresas estatais indonésias e centenas de empresas privadas operam atualmente em Timor-Leste, com um investimento de cerca de 600 milhões de dólares (512 milhões de euros) em 18 projetos, acrescentou a Antara.