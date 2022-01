Presidente timorense ouve partidos antes de anunciar data de presidenciais

A presidência explica, em comunicado, que a lei determina que o chefe de Estado deve ouvir os partidos políticos com assento parlamentar bem como o governo e as autoridades eleitorais, decretando depois a data da votação.



O calendário de encontros prevê para quinta-feira reuniões com o Partido Democrático (PD), com o Partido Libertação Popular (PLP), com a Frente Mudança (FM) e com a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin).



Na sexta-feira estão previstas reuniões com o Partido de Unidade Desenvolvimento Democrático (PUDD), com o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), com o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) e com a União Democrática Timorense (UDT).



Antes das reuniões o presidente ouviu o governo, através do primeiro-ministro Taur Matan Ruak e do ministro de Administração Estatal, Miguel Carvalho, bem como os responsáveis da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE).



A presidência sublinha que as eleições deste ano terão um número significativamente maior de centros de votação, que passam de 885 nas últimas legislativas (2018) para 1.200, com o número de estações de votação a passar de 1.260 para 1.500.



O chefe de Estado antecipa que o maior número de locais de voto permitirá responder ao aumento do número de eleitores com mais de 17 anos, o que poderá levar a "níveis mais elevados de participação" no voto.



Ao mesmo tempo, mais locais de votação permite reduzir a concentração de eleitores em cada local e assim adotar algumas medidas preventivas no quadro da pandemia da covid-19, refere o comunicado.