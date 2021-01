Presidente timorense pede ao Parlamento extensão do estado de emergência

O pedido de renovação foi enviado depois de reuniões de hoje do Conselho Superior de Defesa e Segurança (CSDS) e do Conselho de Estado (CE), lideradas pelo Presidente timorense, Francisco Guterres Lú-Olo, que analisaram o pedido do Governo para a extensão do estado de exceção até ao início de março.

Gregório de Sousa, assessor do chefe da Casa Civil, disse à Lusa que os membros dos dois conselhos concordaram "em unanimidade" com a renovação, manifestando especial preocupação com a questão do aumento de casos em Timor Ocidental e a necessidade de reforçar as medidas de controlo na fronteira.

"O pedido já foi para o parlamento que vai agendar o debate para amanhã à tarde. As preocupações com a situação em Timor Ocidental foram as mais manifestadas durante a reunião. Todos defenderam mais controlo na fronteira", disse.

Além de eventuais medidas adicionais na fronteira, o novo período de 30 dias deverá manter as outras medidas que estão atualmente a ser aplicadas.

Timor-Leste tem atualmente 17 casos ativos no país, com um total de 67 casos desde o início da pandemia, dos quais 50 recuperaram.

O país está atualmente no nono período de 30 dias de estado de emergência, com restrições à entrada e quarentena obrigatória, entre outras medidas.

O Ministério da Saúde adiou indefinidamente um programa de testes, que devia começar hoje.

