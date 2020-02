Presidente timorense promove na próxima semana diálogo sobre crise política com principais líderes

Fonte da Presidência da República disse que Francisco Guterres Lu-Olo convidou para o encontro de segunda-feira o líder do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Xanana Gusmão, o líder da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Mari Alkatiri, e o atual primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, presidente do Partido Libertação Popular (PLP), segundo partido da coligação do Governo.

Para o encontro foram ainda convidados o ex-Presidente José Ramos-Horta, o atual comandante das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), Lere Anan Timur, e o ex-ministro da Defesa e atual assessor do chefe de Estado, Roque Rodrigues.

A mesma fonte explicou que o único que ainda não confirmou a presença foi Xanana Gusmão, atualmente na Indonésia e esperado nos próximos dias em Díli, indicou fonte do CNRT.

José Ramos-Horta, que tinha previsto viajar do país esta semana, terá indicado que pode cancelar a viagem para participar no encontro.

Francisco Guterres Lu-Olo tem vindo a conduzir desde 23 de janeiro uma ronda de diálogo com forças políticas, líderes religiosos, empresários, juristas, representantes de organizações da sociedade civil e outros, para discutir a situação política do país.

Sem solução clara para a crise política e com o país a viver em regime de duodécimos desde o início do ano, nenhum dos dois maiores partidos timorenses, Fretilin e CNRT, esclareceram qual a solução que preferem.

Formalmente, o Governo liderado por Taur Matan Ruak continua em plenas funções, apesar de o primeiro-ministro ter afirmado que a AMP "já não existe", algo que não foi ainda formalizado na direção da coligação.

Taur Matan Ruak instruiu o executivo para cumprir as funções com normalidade, não tendo sido ainda dado qualquer passo que marque, formalmente, o fim do VIII Governo saído das eleições antecipadas de 2018.

A crise política é consequência de dois anos de divergências políticas e de intransigência de posições que acabaram por condicionar a governação.

O passo mais recente na crise política ocorreu em janeiro com o chumbo da segunda proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, devido aos votos contra e abstenções dos deputados do CNRT.