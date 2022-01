Presidente timorense promulgou Orçamento Geral do Estado para 2022

O OGE para o próximo ano, referente à Administração Central e à Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), cresceu de 1.675 milhões de dólares (cerca de 1,4 mil milhões de euros), propostos pelo Governo, para 1.949 milhões de dólares (cerca de 1,7 mil milhões de euros), aprovados no parlamento.

A este valor soma-se o orçamento da Segurança Social que é de 299,3 milhões de dólares (cerca de 265 milhões de euros).

Aprovado com 44 votos a favor e 21 contra no Parlamento Nacional no passado dia 16 de dezembro, o OGE foi aumentado em mais de 274 milhões de dólares (242,9 milhões de euros) ou 16,4%.

O maior valor de alterações durante os debates na especialidade, ocorreu na categoria de transferências públicas, onde se somaram mais 206,36 milhões de dólares ao valor inicialmente aprovado pelo Governo.

Assim, o OGE para 2022 destina 256,5 milhões de dólares a salários e vencimentos (13,16% do total), 488,24 milhões para bens e serviços (25%), 719,48 milhões para transferências públicas (6,91%), 42,56 milhões para capital menor (2,18%) e 442,23 milhões para capital de desenvolvimento (22%).