Presidente timorense quer modernização técnica e humana das forças de Defesa

"Importa dignificar, reforçar e conferir mais evidentes capacidades de afirmação às F-FDTL, garantindo o financiamento da requalificação das infraestruturas de vida das tropas, da sua instrução e treino, e da execução, dentro dos prazos previstos, dos programas de aquisição de equipamentos", afirmou hoje Francisco Guterres Lu-Olo.

"Timor-Leste tem de continuar a tarefa de formar, treinar e modernizar as suas Forças de Defesa, segundo critérios de necessidade e eficiência sem esquecer a exigências dos tempos que atravessamos", disse ainda.

Francisco Guterres Lu-Olo falava em Díli, perante as principais individualidades do país, nas cerimónias que assinalaram hoje o 17º aniversário das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL).

O aniversário da "institucionalização das FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste" disse Lu-Olo, recorda o "momento histórico do seu estabelecimento em Aileu, em 2001, depois de uma longa luta de 24 anos em que as FALINTIL e o povo timorense resistiram com abnegação e espírito patriótico, em condições extremamente difíceis e sem apoio militar externo".

Recordando o passado, mas a pensar a médio e longo prazo, o chefe de Estado referiu-se ao recentemente aprovado Conceito Estratégico de Defesa e Segurança Nacional e à importância de avançar na preparação dos documentos estratégicos estruturantes "no sentido melhorar a capacidade operacional das F-FDTL".

Especialmente importante, no quadro da "reorganização e de modernização" das forças, é a "complexa problemática dos recursos humanos", disse Lu-Olo.

Trata-se não apenas de "melhorar as qualificações técnico-profissionais" mas também de resolver questões como "o acesso à saúde, o apoio social complementar, o reajustamento do sistema retributivo e da condição militar, a progressão nas carreiras e a adoção de outras medidas, que tornem as F-DFTL mais competitivas com os outros setores da sociedade".

Aos militares o chefe de Estado deixou um apelo para que a atual situação de "dificuldades de recursos humanos, financeiros e materiais" seja menos motivo de desânimo e mais "estímulo nos desafios a vencer".

"Exorto-vos, por isso, ao trabalho e a cultivarem os princípios da cultura militar, verdadeiros alicerces de uma Instituição Militar forte, necessária à identidade e coesão nacional", afirmou.

"Olho com confiança para o futuro de Timor-Leste. Foi com a coragem e a determinação de vencer do nosso povo que fizemos história e é com ela que iremos dar continuidade e afirmação a Timor-Leste", disse.