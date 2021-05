Presidente timorense recebe primeira dose da vacina

"Todo o mundo continua a sofrer os impactos da covid-19 e Timor-Leste está a registar cada vez mais casos, aplicando medidas de prevenção. As medidas são as necessárias para prevenir e controlar a doença", afirmou.

"A resposta à situação inclui respeitar as medidas de prevenção e as medidas sanitárias e agora tomar a vacina, para ajudar a responder à transmissão comunitária. Recebi recomendação para tomar a vacina e hoje vou ser inoculado com outros funcionários da Presidência", disse.

Lú-Olo pediu a colaboração de toda a comunidade para que se vacine, considerando essa decisão essencial para os esforços de combate à doença.

A vacinação do chefe de Estado chegou a estar prevista para o dia do arranque do programa de vacinação, a 07 de abril, quanto o primeiro-ministro Taur Matan Ruak foi inoculado com a primeira dose.

Na altura, o Ministério da Saúde disse que o chefe de Estado estava à espera de autorização médica para poder ser vacinado.

Odete Viegas, vice-coordenadora do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), disse que um total de 200 pessoas do Palácio Presidencial vão ser vacinadas hoje.

"A vacina é um dos instrumentos essenciais para proteger a família e a comunidade da infeção de covid-19. A vacina protege as pessoas mais vulneráveis e a população em Timor-Leste em geral", disse aos jornalistas.

"Mais vacinação reduz o número de infeções. A primeira dose tem uma eficácia de 74% e com a segunda dose completa-se a inoculação e aumenta a eficácia para 82%", afirmou.

Ainda que a vacina não impeça totalmente a infeção, explicou Odete Viegas, reduz a gravidade dos casos e as hospitalizações.

"É importante que toda a população participe no processo de vacinação", afirmou.

Os dados mais recentes indicam que até ao final da semana passada mais de 11% da população da capital timorense recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca contra a covid-19, com as autoridades de saúde a procurarem acelerar a vacinação em curso.

Os dados atualizados foram divulgados pela comissão interministerial responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19, que deu conta da segunda fase do processo de inoculação, que começou a 10 de maio.

"Já conseguimos vacinar mais de 53 mil pessoas com a primeira dose em Timor-Leste desde o início da campanha da vacinação, a 07 de abril", disse.

Em Díli, cerca de 40.800 pessoas receberam a primeira dose da vacina desde que o programa de vacinação começou, em abril.

Os dados mostram, porém, uma aceleração significativa, com mais de 61% ou cerca de 25 mil pessoas a serem inoculadas desde 10 de maio na capital.

A média de vacinas administradas nos 10 dias até final da semana passada foi de cerca de 2.280, mais do dobro da média registada durante a primeira fase de vacinação, durante o mês de abril.

Em termos nacionais, foram administradas até ao momento um total de 53.400 doses da vacina AstraZeneca, o que corresponde a cerca de 3,68% da população estimada de 1,45 milhões.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.465.398 mortos no mundo, resultantes de mais de 166,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.