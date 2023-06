Presidente timorense reúne primeiro-ministro cessante e sucessor para falar da transição

"Foi uma reunião entre o primeiro-ministro cessante, no seu último dia do Governo (...) que enfrentou situações complicadas e difíceis no país. Hoje reuniu-se com Xanana Gusmão para garantir a transição tranquila entre os Governos", explicou José Ramos-Horta depois da reunião.

"O Governo cessante tem relatórios prontos para entregar aos novos ministros e os ministros cessantes estão disponíveis para prestar qualquer informação aos seus sucessores, para garantir que tudo corre bem", afirmou.

O encontro entre Taur Matan Ruak e Xanana Gusmão foi o primeiro em vários anos entre os dois líderes timorenses, que se afastaram depois da tensão política que marcou os primeiros anos do VIII Governo, que termina agora o seu mandato.

"Os dois não precisam de ninguém para os juntar. O momento chegou. Dois grandes lutadores desta nação, um estratega, um tático militar, ambos viraram políticos, mas com esta rica experiência do passado e de 20 anos de construção do país", disse Ramos-Horta.

"Eles sabem quando devem falar. Eu só cedi o espaço", considerou.

A reunião ocorre quando ainda não é conhecido o elenco do próximo Governo, que toma posse no sábado.

A lista de membros do executivo foi alvo de várias alterações de última hora, tendo chegado numa fase inicial a incluir mais de 60 elementos, entre membros do CNRT, do PD e independentes.

Foi posteriormente reduzida, com a saída da maior parte dos independentes, reconfiguração na estrutura e outras mudanças, segundo fontes do CNRT e do PD ouvidas pela Lusa.

A lista final deverá ser hoje integrada num decreto do Presidente da República a publicar no Jornal da República ainda hoje.