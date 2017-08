Partilhar o artigo Presidente timorense reunido com Mari Alkatiri e Xanana Gusmão Imprimir o artigo Presidente timorense reunido com Mari Alkatiri e Xanana Gusmão Enviar por email o artigo Presidente timorense reunido com Mari Alkatiri e Xanana Gusmão Aumentar a fonte do artigo Presidente timorense reunido com Mari Alkatiri e Xanana Gusmão Diminuir a fonte do artigo Presidente timorense reunido com Mari Alkatiri e Xanana Gusmão Ouvir o artigo Presidente timorense reunido com Mari Alkatiri e Xanana Gusmão

Tópicos:

Alkatiri, Reconstrução Timorense CNRT, Revolucionária Timor Leste, Timor Oan KHUNTO,