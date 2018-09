Presidente timorense saúda veteranos australianos em visita a Timor-Leste

Lusa10 Set, 2018, 07:47 | Mundo

Francisco Guterres Lu-Olo falava numa receção no Palácio Presidencial em Díli a um grupo de veteranos australianos que está em Timor-Leste no âmbito de um programa de imersão cultural e histórica conhecido como "Timor Awakening".

"Já começamos a registar resultados positivos deste programa tanto para os veteranos australianos como para os veteranos timorenses", disse Lu-Olo, que defendeu o apoio máximo a iniciativas como esta, que "além de benefícios diretos aos veteranos" ajudam a "acelerar o desenvolvimento do turismo histórico".

No segundo ano de vida, o programa "Timor Awakening" tem sido saudado por especialistas tanto pelo papel no "turismo histórico" de Timor-Leste, como pelo impacto positivo que tem em ex-combatentes australianos.

Especialistas consideraram que o programa de imersão que os participantes têm em Timor-Leste ajuda muitos a lidar com situações de isolamento, stress pós-traumático e abuso de álcool e drogas, comuns entre ex-combatentes.

A iniciativa permite aos soldados contactarem com as populações locais e com elementos da resistência armada à ocupação indonésia, que terminou em 1999.

Além de antigos combatentes, do período da Segunda Guerra Mundial, o programa tem incluído a visita de ex-soldados mais jovens, que tiveram experiências noutros cenários, no Médio Oriente, por exemplo, ou que participaram na missão internacional em Timor-Leste depois do referendo de 1999.

Para Lu-Olo, os locais históricos de Timor-Leste devem continuar a ser desenvolvidos para que "a história de libertação seja contada fielmente pelos próprios sobreviventes".

"Deste apoio incondicional dos nossos compatriotas, aprendemos que a solidariedade humana não tem fronteiras e que a amizade dos povos se reforça em tempos difíceis", disse.

O grupo que está em Timor-Leste inclui o veterano australiano mais velho de entre os ex-combatentes que esteve destacado no território durante a Segunda Guerra Mundial.

Alexander Ian Hampel é o único sobrevivente do grupo de comandos que viajou no navio HMS Voyager, que encalhou em Betano, em setembro de 1942, e afundado por um bombardeamento japonês.

"Esta sua visita, feita aos 95 anos de idade, é um ato de amizade com um significado muito especial para nós, nesta fase de reconstrução do nosso país. Sabemos que esta sua visita motivará mais ainda não só os outros veteranos australianos mas também os seus familiares bem como outros Australianos para apoiar o nosso país sob todas as formas possíveis", disse.

Do grupo fazem parte já filhos de vários veteranos australianos e ainda dois veteranos da Finlândia e da Suécia, explicou.