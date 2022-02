Presidente timorense usa férias para campanha eleitoral

O chefe de Estado, que está na sua quarta candidatura ao cargo, estará de férias até 16 de março, último dia oficial de campanha, antes dos dois dias de reflexão e da votação na primeira volta, marcada para 19 de março.Francisco Guterres Lú-Olo, que foi eleito na terceira vez que concorreu, em 2017, é um de 16 candidatos ao voto de 19 de março, o mais concorrido da história do país.A Comissão Nacional de Eleições está atualmente a analisar as propostas de calendário de campanha dos vários candidatos para evitar sobreposições dos atos previstos de campanha.Um total de 861.367 eleitores estão recenseados para votar nas eleições de 19 de março, dos quais 854.248 a nível nacional e 7.119 na diáspora, em concreto na Austrália, Coreia do Sul, Portugal e Reino Unido, segundo os dados mais recentes.





No voto de 19 de março estarão a funcionar um total de 1.200 centros de votação, que globalmente têm 1.500 estações de voto.Além dos centros espalhados pelos 452 sucos (divisão administrativa), 65 postos administrativos e 13 municípios, mais a Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), haverá ainda locais de votação na Austrália e Reino Unido (três cada), em Portugal (dois) e na Coreia do Sul (um).A capital Díli terá o maior número de estações de voto, um total de 237, ainda que Díli partilhe com Bobonaro o número máximo de centros de votação (130).

A RAEOA tem o menor número de centros de votação (60) e Manatuto o menor número de estações de voto (78).