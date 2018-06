Presidente timorense vai estudar lista de membros do Governo antes da posse

Lusa20 Jun, 2018, 08:54 | Mundo

"Estou como Presidente a apreciar a lista que me foi apresentada hoje pelo primeiro-ministro nomeado Taur Matan Ruak e a verificar todo o elenco governamental para garantir a coesão, a dignidade do Estado e, particularmente, do Governo", disse Francisco Guterres Lu-Olo aos jornalistas.

"Toda a gente quer que o Governo seja um Governo com pessoas com capacidade e que pelo menos tenham alguma autoridade para agir como membros do Governo. Estou atento a isso", referiu, ao responder a perguntas sobre se vai questionar a inclusão no executivo de elementos que estejam envolvidos em casos com a justiça timorense.

Lu-Olo lembrou que é competência do Presidente nomear os membros do Governo apresentados pelo primeiro-ministro e, como tal, tem a "prorrogativa de dizer uma palavra sobre essas pessoas que vão fazer parte" da equipa governativa.

"O PR não tem motivos pessoais nesta questão sobre `A` ou `B`. O Presidente quer garantir a unidade do Estado e o regular funcionamento das instituições públicas", sublinhou.

Francisco Guterres Lu-Olo falava aos jornalistas no Palácio Presidencial horas depois de nomear, formalmente, o antecessor no cargo, Taur Matan Ruak, como o próximo primeiro-ministro, que toma pose com o resto do executivo na sexta-feira.

O chefe de Estado timorense explicou que a lista tem "cerca de 39 membros", entre os quais "uma dezena" de ministros e 11 vice-ministros. "Vou estudar a lista e amanhã [quinta-feira] informar o senhor primeiro-ministro nomeado se está, ou não, tudo bem".

"É nomeado primeiro-ministro o senhor Taur Matan Ruak, com efeitos a partir de 22 de junho de 2018", refere o curto decreto de três parágrafos de Francisco Guterres Lu-Olo, publicado no Jornal da República.

O texto recorda que a Constituição atribui ao chefe de Estado a "competência para nomear o primeiro-ministro, ouvidos os partidos políticos representados no Parlamento Nacional".

O elenco do próximo Governo é formado por elementos dos três partidos que integram a Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), que venceu as legislativas antecipadas com maioria absoluta.

Ainda que a lista do executivo não tenha sido divulgada, fontes da AMP confirmaram que o "número dois" será Xanana Gusmão, líder da coligação e presidente do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT).

O executivo toma posse na próxima sexta-feira, numa cerimónia no Palácio de Lahane, nos arredores da capital timorense.