Presidente timorense visita Portugal e participa na cimeira da CPLP em Cabo Verde

"O Presidente desloca-se primeiro a Portugal para uma visita de Estado e posteriormente viaja para Cabo Verde para participar na cimeira da CPLP", disse à Lusa Francisco Vasconcelos, chefe da Casa Civil do Presidente timorense.

Antes disso, Francisco Guterres Lu-Olo deverá efetuar, no final de junho, uma deslocação à Indonésia, na primeira visita ao estrangeiro desde que tomou posse, a 20 de maio de 2017.

Lu-Olo deverá partir de Díli a 10 de julho para Portugal, onde ficará três, seguindo a 14 de julho para Cabo Verde, indicou.

A Presidência de Cabo Verde tinha já esta semana a confirmação da presença dos chefes de Estado dos restantes oito países-membros da CPLP.

Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, João Lourenço, de Angola, Michel Temer, do Brasil, José Mário Vaz, da Guiné-Bissau, Teodoro Obiang, da Guiné Equatorial, Filipe Nyusi, de Moçambique, Evaristo Carvalho, de São Tomé e Príncipe, e Francisco Guterres Lu-Olo, de Timor-Leste vão ser recebidos pelo Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.

A cimeira da CPLP, que decorre a 17 e 18 de julho, coincide com o 22.º aniversário da organização e vai marcar a transição da presidência da comunidade lusófona do Brasil para Cabo Verde.

Antes do encontro dos chefes de Estado e do Governo dos países lusófonos, vão decorrer as reuniões do conselho de ministros, do comité de concertação permanente e dos pontos focais de cooperação.

Sob o lema "Cultura, Pessoas, Oceanos", a cimeira do Sal deverá ter como uma das discussões políticas centrais a questão da circulação e mobilidade no espaço lusófono.

O regresso de Lu-Olo à capital timorense está previsto para 18 de julho.