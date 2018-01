Partilhar o artigo Presidente turco acusa EUA e Israel de interferência no Irão e no Paquistão Imprimir o artigo Presidente turco acusa EUA e Israel de interferência no Irão e no Paquistão Enviar por email o artigo Presidente turco acusa EUA e Israel de interferência no Irão e no Paquistão Aumentar a fonte do artigo Presidente turco acusa EUA e Israel de interferência no Irão e no Paquistão Diminuir a fonte do artigo Presidente turco acusa EUA e Israel de interferência no Irão e no Paquistão Ouvir o artigo Presidente turco acusa EUA e Israel de interferência no Irão e no Paquistão

Tópicos:

Iraque Síria Egito Líbia Palestina Tunísia Sudão,