Presidente turco converte igreja bizantina de Chora em mesquita

"Foi decidido transferir a administração da mesquita Kariye (Chora) para o Ministério dos Assuntos Religiosos", diz o decreto presidencial publicado hoje no Diário Oficial do Estado.

Com este decreto, o Presidente transfere a propriedade do edifício do Ministério da Cultura para a `Diyanet`, a entidade pública que gere as mesquitas na Turquia.

A basílica de Chora, construída no século VI, foi convertida na mesquita de Kariye em 1511, alguns anos depois de os otomanos conquistarem Constantinopla, tendo mantido o seu estatuto até 1945, quando um decreto ministerial a transformou num museu.

A igreja tem vários frescos e mosaicos do século XIV e é considerada um dos melhores exemplos de arte bizantina.

Depois de inaugurado como museu, o edifício passou por um longo processo de restauração para revelar os frescos e mosaicos originais, cobertos com gesso durante a sua utilização como mesquita.

Em novembro de 2019, o principal tribunal administrativo do país abriu caminho para a conversão da basílica em mesquita, determinando que a decisão do Governo de converter o edifício em museu era ilegal e violava um decreto otomano que o designava como centro de culto muçulmano.

Os efeitos práticos desta decisão ainda não são conhecidos, já que o Islão rejeita a presença de imagens nos seus templos, mas espera-se que o Governo recorra ao método usado na antiga igreja bizantina de Trabizond, também convertida em mesquita, colocando dossel para evitar que os mosaicos apareçam.

Na `Hagia` Sofia, convertida em mesquita no início de julho após 86 anos como museu secular, foram colocadas cortinas para cobrir os mosaicos durante as orações muçulmanas.