Presidente turco tenta resolver crise entre vizinhos do Golfo

"O Presidente Erdogan lançou esforços diplomáticos para resolver a disputa entre amigos e irmãos, no espírito do mês sagrado do ramadão", declarou o porta-voz da presidência turca Ibrahim Kalin, em comunicado.

O responsável afirmou que a Turquia está prestes a "assumir as suas responsabilidades nos próximos dias e semanas" para facilitar um acordo, exortando os países do Golfo a resolverem os seus problemas "através de negociações, diálogo e comunicação".

O vice-primeiro ministro Numan Kurtulmus indicou na segunda-feira que Erdogan tinha falado ao telefone "com diversos dirigentes estrangeiros" para tentar encontrar uma solução para o diferendo .

Arábia Saudita e cinco dos seus aliados (Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Egito, Iémen e Líbia), além das Maldivas, anunciaram na segunda-feira o rompimento de relações diplomáticas com o Qatar acusando-o de apoiar o terrorismo e provocando uma crise diplomática no Médio Oriente.

Tomaram igualmente medidas para isolar o país, fechando fronteiras e cortando ligações terrestres, marítimas e aéreas.

A Qatar Airways anunciou hoje a suspensão de todos os voos de e para a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito.

Num comunicado publicado no seu `site` na Internet, a companhia aérea indica que a suspensão dos voos para os quatro países vai vigorar "até nova ordem" e que os passageiros afetados podem pedir o reembolso dos bilhetes de avião ou optar por reservar passagens para outros destinos.

A medida surge depois de sete companhias aéreas terem anunciado, na segunda-feira, a suspensão dos voos de e para Doha.

O corte de relações diplomáticas culmina anos de tensões na aliança entre os produtores de petróleo do Golfo e reflete uma irritação crescente dos países vizinhos com o apoio do Qatar a organizações que os outros Estados árabes consideram terroristas.

A Turquia mantém relações privilegiadas com o Qatar, mas também boas relações com outras monarquias do Golfo, nomeadamente a Arábia Saudita.