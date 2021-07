Presidente turco visita Angola em outubro

João Lourenço e Recep Erdogan assinaram dez acordos bilaterais, entre os quais um relativo às ligações aéreas entre os dois países, que permitirá às respetivas companhias aéreas de bandeira, Turkish Airlines e a TAAG, ligarem Luanda e Istambul.

Outros acordos relevantes concluídos em Ancara referem-se à supressão de vistos em passaportes de serviço, diplomáticos e especiais e à proteção recíproca de investimentos.

A presidência angolana dá também conta da abertura de uma linha de crédito turca através do Eximbank "para impulsionar a relação económica bilateral"

O Jornal de Angola adianta que se trata de uma linha de financiamento para execução de empreitadas públicas de infraestruturas contratadas pelo Estado angolano.

O primeiro dia da visita de Estado de João Lourenço começou com uma homenagem ao herói fundador da Turquia moderna, Mustafa Kemal Ataturk, que governou no início do século XX de Estado, tendo o chefe do executivo angolano depositado uma coroa de flores junto ao sarcófago do fundador da República da Turquia e seu primeiro Presidente.