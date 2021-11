Presidente ucraniano assina lei para combater a oligarquia no país

"Em nenhum dos países europeus bem-sucedidos existe o poder dos oligarcas. Esses Estados trabalham no interesse dos seus cidadãos e não no do grupo dos mais ricos. Os nossos cidadãos votaram em 2019 por essas mudanças", argumentou o Zelensky após a assinatura a lei, citado num comunicado da presidência.

Segundo a presidência ucraniana, esta lei foi concebida "para assegurar a verdadeira transformação do Estado no interesse de toda a sociedade e a concretização do rumo estratégico da Ucrânia para a integração europeia e euro-atlântica".

"Em qualquer democracia existem grandes negócios. Mas, por mais rico que seja um empresário, ele deve trabalhar de acordo com a lei e em condições de igualdade com as demais entidades económicas", defendeu o Presidente, alertando contra "quem está acostumado a comprar políticos".

A norma legal hoje aprovada permitirá ao Conselho Nacional de Segurança e Defesa (SNBO) da Ucrânia decidir quem é reconhecido como oligarca e criar um cadastro especial dessas pessoas, que serão impedidas de financiar partidos e comprar empresas estatais em grandes processos de privatização, entre outras proibições.

Em maio passado, Zelensky confirmou que o SNBO tinha identificado uma lista de 13 pessoas que deveriam ser classificadas como oligarcas, mas não quis revelar os seus nomes.

O secretário do SNBO, Alexei Danílov, listou "entre as pessoas mais ricas da República" Víktor Pinchuk, o ex-Presidente Petró Poroshenko, Alexander e Galina Guerega, Guennadi Bogoliúbov e Yuri Kosiuk.

Segundo os `media` ucranianos, a futura lista de oligarcas poderá ser encabeçada por nomes como Igor Kolomoiski, anteriormente associado a Zelensky e cuja perseguição começou durante o mandato de Poroshenko, ou o pró-russo Víktor Medvedchuk, acusado de "alta traição" pelas autoridades.

Para decidir quem deve ser incluído no registo especial de oligarcas será tida em conta a participação na vida política, a influência sobre os meios de comunicação social e a propriedade de empresas declaradas monopolistas, para além de dispor de ativos superiores a 85 milhões de dólares (cerca de 73 milhões de euros).

Depois de incluídos no cadastro, os oligarcas não poderão fazer doações a partidos políticos, financiar propaganda política ou comícios, nem ser compradores durante as privatizações do Estado.