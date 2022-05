Presidente ucraniano envia condolências às famílias das vítimas do tiroteio no Texas

"Quero prestar as minhas condolências a todos os entes queridos e familiares das crianças que foram mortas no terrível tiroteio numa escola no Texas", disse, no preâmbulo de um discurso durante um pequeno-almoço oferecido pela Ucrânia em Davos.

"É terrível ter vítimas de atiradores em tempos de paz", declarou o Presidente ucraniano, que falou em ucraniano por videoconferência e cujos comentários foram traduzidos.

"Isso acontece em todos os lugares, acontece no mundo, acontece visivelmente em sociedades em paz", afirmou o chefe de Estado ucraniano.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, afirmou na terça-feira "que tiroteios em massa não acontecem em mais lugar nenhum do mundo com a frequência que acontecem na América" e pediu que o país enfrente o `lobby` das armas.

Num discurso emocionado à nação, face ao tiroteio numa escola primária no Texas, que causou a morte de pelo menos 21 pessoas, Joe Biden afirmou que quando se tornou Presidente não esperava ter de fazer este tipo de declarações novamente.

O chefe de Estado norte-americano disse então estar "cansado" deste tipo de crimes no país e apelou à acção para travar "esta carnificina".

Também a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, pediu na terça-feira "coragem para agir" sobre a regulamentação de armas.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP) jovem de 18 anos abriu fogo na terça-feira numa escola primária na cidade de Uvalde, no Estado do Texas, matando 19 crianças e dois adultos, numa tragédia que mergulhou os Estados Unidos em um pesadelo crónico.

O atirador, identificado como Salvador Ramos, foi abatido pela polícia, de acordo com o Departamento de Segurança Pública do Texas.

Pelo menos 17 crianças também ficaram feridas, de acordo com informações de hospitais do Texas.

O Uvalde Memorial Hospital publicou na rede social Facebook que recebeu 13 crianças, enquanto o University Health Hospital em San Antonio informou no Twitter que recebeu uma mulher de 66 anos e uma rapariga de 10 anos, ambas em estado crítico, além de outras duas raparigas de 9 e 10 anos.

Os motivos desse ataque, um dos piores numa escola em anos, permanecem desconhecidos até ao momento.