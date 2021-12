Presidente Zelensky agradece "forte apoio" de Joe Biden perante ameaça russa

Os dois chefes de Estado falaram hoje ao telefone durante uma hora e meia, dois dias depois da cimeira virtual em que Joe Biden ameaçou Vladimir Putin com sanções "como nunca viu antes", em caso de Moscovo invadir a Ucrânia.

Segundo a presidência ucraniana, durante a conversa, Biden e Zelensky "discutiram formas possíveis para a resolução do conflito em Donbass", uma região do leste da Ucrânia que tem sido palco de confrontos sangrentos desde 2014, adiantou o Presidente ucraniano.

Volodymyr Zelensky elogiou Joe Biden pelo seu "apoio constante, firme e forte à soberania e integridade territorial" do seu país e "reafirmou o seu compromisso inabalável em encontrar maneiras de [alcançar] a paz", adiantou em comunicado a presidência ucraniana.

Em Washington, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, revelou que Biden garantiu hoje a Zelensky o compromisso dos Estados Unidos em responder com "medidas fortes" a uma possível invasão ou ataque da Rússia.

O chefe de Estado norte-americano atualizou o homólogo ucraniano sobre a cimeira virtual com Putin, comunicando a Zelensky que alertou Putin de que "nenhuma nação pode forçar outra a mudar as suas fronteiras, nenhuma nação pode dizer a outra para mudar a sua política e que as nações não podem dizer aos outros com quem podem trabalhar".

A mesma fonte revelou que o Presidente dos Estados Unidos pretende ainda falar esta quinta-feira por telefone com o chamado `grupo dos nove de Bucareste`, formado por aliados de Washington no leste europeu - Bulgária, República Checa, Hungria, Lituânia, Estónia, Letónia, Polónia, Roménia e Eslováquia.

A porta-voz da Casa Branca revelou que o objetivo de Biden é explicar aos responsáveis daqueles países o conteúdo da sua conversa com Putin e "ouvir as perspetivas destes sobre a atual situação de segurança", além de reafirmar o compromisso dos norte-americanos com a NATO.

Na quarta-feira, o Presidente dos Estados Unidos voltou a ameaçar o seu homólogo russo com sanções "como nunca viu antes", caso a Rússia ataque a Ucrânia, um dia após um encontro entre os dois chefes de Estado.

Biden exprimiu "a profunda preocupação" dos Estados Unidos e dos seus aliados face à concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, segundo anunciou a Casa Branca, adiantando que Biden voltou a garantir apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia e defendeu que qualquer país deve poder "escolher livremente" a quem se associar.

Nas duas horas que durou a conferência virtual entre os dois chefes de Estado, o Presidente dos EUA apelou à diminuição das tensões e ao "regresso à diplomacia" e recusou fazer "promessas ou concessões" a Vladimir Putin, que pretende sobretudo que a NATO feche as portas à entrada da Ucrânia.

Nas últimas semanas, a Ucrânia acusou a Rússia de concentrar mais de 90.000 soldados na fronteira entre os dois países com o objetivo de atacar o seu território durante o inverno.

Em paralelo, Moscovo acusou Kiev de ter concentrado 125.000 militares (ou seja, metade dos efetivos das Forças Armadas ucranianas) na região do Donbass (no leste), em plena linha da frente.

A Ucrânia é, desde 2014, palco de um conflito entre Kiev e os separatistas pró-russos no leste do país, que já causou mais de 13.000 mortos e começou após a anexação da península da Crimeia pela Rússia.