Presidente Zelensky pede à UE para se manter unida face à Rússia

Zelensky "sublinhou que para a Ucrânia é importante preservar a unidade de todos os países membros da UE na proteção da soberania e integridade territorial" do seu país, face aos receios de uma invasão russa, afirmou a Presidência ucraniana em comunicado.

"A Ucrânia não cederá às provocações, pelo contrário, manterá a calma com os seus parceiros", acrescentou, enquanto Moscovo voltou a acusar Kiev de preparar uma ofensiva contra os separatistas pró-russos no leste do país.

As declarações surgem na sequência de uma declaração polémica do chefe da marinha alemã, Kay-Achim Schönbach, de que a Ucrânia não recuperará a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, que é importante para os europeus ter a Rússia do mesmo lado, contra a China, e que o Presidente russo, Vladimir Putin, merece "respeito".

Na sequência das declarações, num evento na Índia na sexta-feira, o vice-almirante Schönbach apresentou a demissão.

O desagrado de Kiev também está relacionado com a persistente recusa da Alemanha em entregar armas à Ucrânia, uma posição que considera suscetível de "encorajar" a Rússia.

Os Estados Unidos, o Reino Unido e os Estados bálticos anunciaram o envio de armas para a Ucrânia.

Tradicionalmente relutante desde a Segunda Guerra Mundial com qualquer envolvimento militar, a Alemanha diz que não fornecerá à Ucrânia armas letais, argumentando que não quer aumentar mais as tensões.

A Rússia tem vindo, nos últimos meses, a concentrar tropas ao longo da fronteira com a Ucrânia - são já cerca de 100.000 soldados - e tem também aí efetuado manobras militares, levando o Ocidente a temer um ataque.