Presidentes dos EUA e da França querem recuperar a confiança entre os dois países

Paris vai fazer regressar a Washington o embaixador francês nos Estados Unidos para iniciar as conversações.



Esta crise começou depois de a Austrália ter cancelado a compra de submarinos à França, no valor de 66 mil milhões de dólares, anunciando a compra desse equipamento aos Estados Unidos.



Na mesma altura, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália firmaram um pacto para colocar submarinos com propulsão nuclear no Indo-Pacífico, zona frequentemente alvo de incidentes com a China.