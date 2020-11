Pressões na Geórgia para anular votos em Biden

Em entrevista ao jornal The Washington Post, Brad Raffensperger, apontado pelo presidente cessante, Donald Trump, e vários companheiros de partido como responsável por uma suposta fraude, também disse que recebeu ameaças de morte.", salientou.Biden venceu na Geórgia pela primeira vez para os democratas desde o ex-presidente Bill Clinton em 1992, facto que Trump ainda não reconheceu.Os dois senadores republicanos da Geórgia, que têm em janeiro de disputar uma segunda volta, já pediram a demissão de Raffensperger.De acordo com o mesmo responsável, o senador republicano Lindsey Graham, um dos maiores aliados de Trump no senado, foi longe de mais ao ligar-lhe na sexta-feira para questionar a autoridade para invalidar votos.Por sua vez, Graham negou e considerou tal acusação "ridícula".





O que está em causa







Os republicanos têm como alvo os votos por correspondência, que em 2020 dispararam devido à pandemia da covid-19.Raffensperger tem defendido a eficácia da regra e também a precisão dos resultados provisórios, enquanto a contagem manual que ordenou avança, sem que sejam constatadas irregularidades.

O responsável lamentou que os colegas de partido duvidassem do sistema, alegando que isso podia desmobilizar a base republicana para a segunda volta em janeiro para os dois lugares no Senado, e que pode garantir a maioria republicana naquele órgão.