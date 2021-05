Previsão de crescimento de 1,6% ainda não contempla violência no norte

"O resultado em 2020 foi um pouco pior do que o projetado por nós, antevíamos uma contração de 0,5%, mas acabou por ser de 1,3% devido às exportações de carvão e alumínio mais baixas, devido às reformas temporárias na mina de Moatize, e à procura global arrefecida, que foi um reflexo da pandemia", disse Alexis Meyer-Cirkel.

Durante uma apresentação sobre o último relatório do Fundo para a África subsaariana e com incidência em Moçambique, o líder do FMI no país disse que "a previsão de crescimento do PIB em 2021 passou de 2,1% para 1,6%, no entanto essa previsão não incorpora ainda os efeitos dos ataques de março em Palma", o que significa que poderá ser revista em baixa decorrente da evolução da situação, que agravou os riscos.

"Apesar das incertezas terem aumentado devido à insurgência no norte, também há riscos positivos, como a recuperação acentuada de países grandes, como os Estados Unidos, e o aumento da capacidade de produção de carvão pela Vale", acrescentou Alexis Meyer-Cirkel.

Na intervenção, o representante residente do FMI em Moçambique desde o final do ano passado vincou que "Moçambique dominou a segunda vaga" da pandemia, mas alertou que "a trajetória é incerta e parece claro que a região não está fora de perigo".

A incerteza sobre a evolução da pandemia, de resto, levou o FMI a prever que o PIB per capita só regressará aos níveis anteriores à pandemia no final de 2023, "mas o cenário negativo, que incorpora atrasos na distribuição de vacinas na região da África subsaariana, adiaria o regresso aos níveis pré-pandémicos para o final de 2024".

No caso de Moçambique, vincou, "a trajetória é mais benéfica, mas não incorpora ainda os efeitos da insurgência" no norte do país.

Passando em revista os principais indicadores do país, o representante do FMI em Moçambique salientou que enquanto na África subsaariana o número médio de dias que as crianças ficaram sem ir à escola devido à pandemia foi de 67, em Moçambique foi perto de 100, e considerou que as aulas aos fins de semana e com recurso às tecnologias não compensam a falta de aulas presenciais.

Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.500 mortes segundo o projeto de registo de conflitos ACLED e 714.000 deslocados de acordo com o Governo moçambicano.

Um ataque a Palma, junto ao projeto de gás em construção, em 24 de março provocou dezenas de mortos e feridos, sem balanço oficial anunciado.

As autoridades moçambicanas anunciaram controlar a vila, mas o ataque levou a petrolífera Total a abandonar o recinto do empreendimento que tinha início de produção previsto para 2024 e no qual estão ancoradas muitas das expectativas de crescimento económico de Moçambique na próxima década.

África registou mais 301 mortos associados à covid-19 entre quarta e quinta-feira, para um total de 125.404 óbitos desde o início da pandemia, e 8.746 novos casos, segundo os últimos dados oficiais.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de casos é de 4.660.301 e o de recuperados nas últimas 24 horas foi de 8.785, totalizando 4.219.117 desde o início da pandemia.

Moçambique regista 826 mortes e 70.287 casos de infeção.

