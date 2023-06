Prigozhin e Lukashenko podem trair-se "a qualquer momento", antevê opositora bielorrussa

"A qualquer momento, Lukashenko pode trair Prigozhin ou Prigozhin pode trair Lukashenko. Eles não são aliados. Não podem confiar um no outro", frisou Tikhanovskaya.



Na passada terça-feira, o presidente bielorrusso revelou que o líder do grupo Wagner tinha chegado a Minsk, na sequência de um acordo negociado com o Kremlin para colocar um ponto final na rebelião dos mercenários.



No entanto, Tikhanovskaya, que reivindicou a vitória nas presidenciais da Bielorrússia em 2020, considera que há muito a esclarecer sobre o alegado acordo.



Na sua opinião, a decisão de Lukashenko de ajudar Putin foi um ato de conveniência pessoal para salvar o próprio regime: “Ele não agiu para salvar a face de Putin, nem para salvar Prigozhin, nem para evitar que a guerra civil rebentasse na Rússia”.



Segundo Tikhanovskaya, o presidente bielorrusso “só se preocupou com a sobrevivência pessoal, porque sabe que, se as fações da Rússia entrarem em conflito, sofrerá as consequências”.

Para Svetlana Tikhanovskaya, “a presença de Prigozhin ou do grupo Wagner na Bielorrússia é, antes de mais, uma ameaça para o povo e para a independência”.



“Além disso, essa presença pode constituir uma ameaça para a Ucrânia e para os nossos vizinhos ocidentais”, acrescentou a líder da oposição, cujo marido está detido na Bielorrússia.



Tikhanovskaya, que está atualmente refugiada na Lituânia, denunciou o facto de Alexander Lukashenko estar a ser apresentado como um “pacificador”, depois de alegadamente ter ajudado a resolver a crise.



Segundo a líder da oposição, Lukashenko poderá usar as forças da Wagner para reprimir ainda mais qualquer dissidência. “Ele levou violadores e assassinos para o nosso país”.



“O que é que essas pessoas vão fazer no nosso país? Essa é a grande questão. Como é que se vão comportar?”, questiona.



Tikhanovskaya denunciou ainda a “falta de atenção” do Ocidente à situação no seu país, cada vez mais um satélite da Rússia.



“A falta de uma resposta firme da comunidade internacional à transferência de armas nucleares da Rússia para a Bielorrússia encorajou Minsk e Moscovo”, lamenta.



“Ainda estamos à espera de uma resposta à instalação de armas nucleares no nosso território. Quando o mundo fica em silêncio num momento tão importante como este, os ditadores encaram-no como uma fraqueza”.



Svetlana Tikhanovskaya considera que a chegada do grupo Wagner à Bielorrússia poderá encorajar a adoção de novas medidas punitivas “contra aqueles que permitiram que isso acontecesse”.



