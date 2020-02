Primárias democratas. Caos no Iowa, apagão de Biden e uma estrela em ascensão

Dois dias depois da convenção do Iowa, os democratas continuam sem certezas sobre a distribuição final de votos, havendo para já uma lista mais ou menos provisória, mas de qualquer forma indicativa de que as presidenciais norte-americanas parecem abertas a todas as novidades.





Feita grande parte da contabilidade, já com os candidatos mudados para a convenção do New Hampshire, Pete Buttigieg liderava há pouco com 26,8 por cento, seguido do senador do Vermont Bernie Sanders, o candidato vermelho, com 25,2 por cento. Apesar de o concorrente mais veterano dos democratas reunir a preferência do voto popular, Buttigieg conseguiu ir buscar muita votação às zonas rurais com pequenas populações. O Iowa fornece apenas 41 dos 1991 delegados que decidirão o candidato presidencial dos democratas.





A surpresa não está reservada apenas à liderança da corrida, como também ao quarto lugar do vice-presidente de Barack Obama. Joe Biden reúne escassos 15,4 por cento, surgindo em quarto lugar e ainda assim algo distante de Elizabeth Warren (senadora do Massachusetts, que surge no Iowa com 18,4 por cento.





Numa altura em que Donald Trump enfrenta um processo de impeachment do qual promete livrar-se sem grande mácula junto do seu eleitorado de base, nada parece correr bem para Biden, que não se livra das suspeitas de corrupção no seio da família, em particular com negócios em países estrangeiros a envolvê-lo não apenas a si mas também ao seu filho, Hunter Biden, e que terá estado na alegada ingerência que levou à abertura do processo de destituição de Trump.





Em claras dificuldades neste arranque de campanha interna para ganhar o lugar na corrida presidencial, Biden mudou-se rapidamente para o New Hampshire, onde, num primeiro discurso aos seus apoiantes, deixou transpirar o alívio que era poder esquecer o Iowa.





ainda a sua campanha se afadigava em queixas contra a tecnologia que está a ser usada para a contabilização do Iowa.

O Iowa foi o primeiro Estado a votar nas primárias democratas: seguem-se New Hampshire (11 de fevereiro), Nevada (dia 22) e Carolina do Sul (dia 29). O Super Tuesday, dia em que votam 14 Estados, é a 3 de março.





A equipa de Biden quer explicações para o atraso na contagem de votos. “Merecemos uma explicação cabal e todas as informações relativamente aos métodos de controlo de qualidade”, exigiu Dana Remus, directora da campanha.





As responsabilidades pela debilidade apresentada no processo do Iowa estão a ser atiradas para cima da app utilizada na contabilização, uma tecnologia desenvolvida pela Shadow Inc., empresa liderada por veteranos da campanha falhada de Hillary Clinton em 2016.

Kate Bedingfield, director de comunicação de Biden, manifestava esta terça-feira à CNN “preocupações sérias preocupações relativamente à integridade do processo (…) acho que houve algumas falhas significativas no processo de ontem à noite que devem preocupar os eleitores”.O presidente do comité nacional do Partido Democrático, Tom Perez, já exigiu entretanto ao fabricante da app para fazer um relatório completo de tudo o que não correu bem na “eleição” do Iowa:

Pete Buttigieg





Mas nem o caos em que caiu a contagem nem os problemas da app explicam o súbito apagão de uma campanha favorita como é a de Joe Biden, nem a sua ultrapassagem por Elizabeth Warren, única mulher com reais possibilidades de vir a ser a adversária de Trump nas Presidenciais de 2020. Como nada indicava também o aparecimento de uma estrela em ascensão: Pete Buttigieg.





Enquanto Bernie Sanders ameaça em tornar-se num crónico segundo favorito, uma espécie de reserva moral e de boas intenções do partido, mas sempre com a sombra do socialismo a cortar as asas a maiores voos, os democratas parece terem encontrado uma estrela no jovem de 38 anos, veterano de guerra e potencial primeiro homossexual assumido candidato à Casa Branca.





Ele próprio reconhece ser um novato nestas andanças. Foi nestes termos que falou da forma rudimentar como arrancou a sua campanha para as primárias democráticas: “Uma campanha que começou há um ano com quatro funcionários, sem qualquer reconhecimento, sem dinheiro, apenas uma grande ideia, uma campanha que alguns diziam que não devia sequer tentar, agarrou o lugar na frente da corrida para substituir o atual presidente por uma melhor ideia de futuro”.





Um académico de Harvard e Oxford (Oxford University Rhodes), com currículo nos serviços de informações do exército (comissão no Afeganistão), Buttigieg foi mayor (equivalente a presidente da câmara) de South Bend, uma cidade do Estado do Indiana com apenas 100 mil habitantes, uma cidade pequena para os padrões norte-americanos.







Uma crítica de que é alvo, como se fosse quase uma piada: Pete não pode correr para a Presidência, é mais novo do que Macaulay Culkin (ator dos filmes de Natal “Sozinho em casa”) ou Britney Spears.