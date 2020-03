Primárias democratas. Obama, um trunfo à espera da "Super Terça-Feira"





“Estamos céticos de que um apoio possa realmente mudar os ventos políticos. Se Obama apoiar Biden, há uma forte probabilidade de ele sair pela culatra”, afirmou a mesma fonte, em declarações à CNN. Fonte próxima de Barack Obama afirmou que o ex-Presidente dos Estados Unidos não pretende oferecer apoio a Joe Biden – ex-vice-presidente do seu Governo – ou a qualquer outro candidato, pelo menos até às votações de dia 3 de março., afirmou a mesma fonte, em declarações à CNN. O não apoio de Obama a nenhum dos candidatos tem o objetivo de tentar unificar o partido.





Obama terá ligado a Joe Biden para o felicitar pela vitória deste sábado no Estado da Carolina do Sul, mas informou o candidato de que ainda não mostrará apoio nem ao próprio, nem a qualquer outro.



“Ele sente que se colocar o seu apoio em alguém vai desregular a balança e isso vai diminuir a capacidade de o fazer quando for necessário, ou seja, na eleição geral”.



A fonte da CNN diz que Obama não está preparado para desempenhar um papel forte na união do partido e trabalhar na derrota de Donald Trump. “O seu apoio, provavelmente só dividiria ainda mais o partido”.



O nome de Obama é frequentemente citado na campanha de Joe Biden, que promete “proteger” o Obamacare e com os restantes candidatos a referir que o ex-Presidente tem uma pareceria na candidatura de Biden.



