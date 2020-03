Primárias democratas. Vantagem de Biden no Michigan poderá ditar futuro de Sanders

Em 2016, Bernie Sanders surpreendeu Hillary Clinton no Michigan ao ganhar neste Estado por uma margem inferior a dois por cento. No entanto, este ano o sucesso do candidato pode não se repetir.Se Bernie Sanders perder no Michigan por uma margem ampla, algo que várias sondagens referem que vai acontecer, e perder também noutros dos Estados que hoje vão eleger delegados,

Até agora, Biden alcançou uma série de vitórias inesperadas, entre as quais no Texas, Minnesota e Massachusetts.

Depois de, na semana passada, Joe Biden ter vencido em nove dos 14 Estados que votaram, a margem confortável do ex-vice de Obama nas primárias desta terça-feira no Michigan coloca Bernie Sanders sob pressão.Numa sondagem da Universidade de Monmouth,. Outras das principais sondagens apontam para uma vantagem superior a 20 pontos percentuais de Biden em relação ao seu rival.

Também as sondagens relativas às votações de 17 de março atribuem a vitória a Joe Biden no Estado da Florida, que elege igualmente um elevado número de delegados.





Os apoiantes de Sanders acreditam, porém, que mesmo num cenário em que Sanders saia derrotado esta terça-feira o senador conseguirá ver eleitos delegados suficientes por outros Estados para vencer as eleições democratas e para se tornar no adversário final de Donald Trump nas presidenciais de novembro.

"Michigan pode desafiar as expetativas"

Os resultados das sondagens podem, no entanto, vir a revelar-se errados. Em 2016, foram várias as que apontavam para uma vantagem de mais de 20 por cento de Hillary Clinton sobre Bernie Sanders no Michigan, mas foi este último quem acabou por vencer.“Joe Biden parece estar em vantagem pois está a ser bem-sucedido em grupos de eleitores que Sanders venceu há quatro anos.”, explicou o diretor do Instituto de Sondagens da Universidade de Monmouth.Um dos fatores a favor de Joe Biden poderá ser um cada vez mais pequeno número de candidatos à liderança democrata, depois das desistências de Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg e Mike Bloomberg, entre outros.

Os resultados na maioria dos cinco Estados que hoje vão votar deverão ser conhecidos ao final da noite nos Estados Unidos, já de madrugada em Lisboa.

Biden é preferido para ir a votos com Trump

Sondagens mais amplas, relativas ao vencedor final das eleições democratas, também atribuem atualmente a vitória ao antigo vice-presidente Biden, com uma vantagem de dois dígitos em relação a Sanders.Uma sondagem da CNN, realizada dias depois da vitória de Biden na Super Terça-Feira, indica queCerca de dois terços (65 por cento) dos eleitores democratas diz preferir um candidato que tenha fortes hipóteses de vencer Donald Trump em novembro, e apenas 29 por cento dizem preferir eleger alguém cujos ideais vão de encontro aos seus.