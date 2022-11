Primeira coluna de ajuda médica da Cruz Vermelha chegou à capital do Tigray

"Os primeiros suprimentos médicos do Comité Internacional da Cruz Vermelha [CICV] acabaram de chegar a Mekelle por estrada", anunciou Jude Fuhnwi, porta-voz daquela organização humanitária na Etiópia, citado pela AFP.

Após cinco meses de tréguas, o reinício dos combates no final de agosto entre as autoridades rebeldes do Tigray e o exército federal e aliados interrompeu a maior parte da entrega de ajuda humanitária - já em grande parte insuficiente - à região.

Dois "camiões entregaram 40 toneladas de equipamentos médicos essenciais, medicamentos de emergência e equipamentos cirúrgicos" a unidades de saúde da região "para tratar os casos mais urgentes", especifica o CICV num comunicado à imprensa.

"Embora algumas unidades de saúde no Tigray já não estejam a funcionar, as que ainda estão abertas carecem de medicamentos e equipamentos básicos, além de outros suprimentos essenciais", acrescentou a organização.

"O CICV espera continuar essas entregas regularmente e aumentar significativamente a resposta humanitária no Tigray", cujos seis milhões de habitantes estão privados de alimentos e remédios há mais de um ano.

O governo etíope e as autoridades rebeldes de Tigray assinaram um acordo de paz em 02 de novembro em Pretória que deve pôr fim a dois anos de guerra no norte da Etiópia.

Os líderes militares dos dois campos também rubricaram no sábado um documento que aplica as disposições do acordo, em particular o desarmamento dos rebeldes e a entrega de ajuda humanitária a Tigray.