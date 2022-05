Primeira-dama dos Estados Unidos em visita à Ucrânia

FOTO: Martin Divisek - EPA

Acabam de chegar à redação imagens de Jill Biden, mulher do Presidente Joe Biden, na Ucrânia. Jill Biden está em Uzhhorod, cidade fronteiriça no oeste do país, onde se encontrou com a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska.