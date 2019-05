Primeira deslocação oficial do Presidente da Ucrânia é a Bruxelas

Lusa29 Mai, 2019, 13:36 | Mundo

De acordo com o gabinete da presidência ucraniana, Zelenski vai reunir-se com os presidentes do Conselho Europeu, Donald Tusk, e da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker e com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, além de outros altos funcionários de instituições europeias.

O novo presidente da Ucrânia vai informar a União Europeia e a Aliança Atlântica sobre a situação que se vive nas regiões da Ucrânia onde se verificam confrontos entre as forças pró-russas e o Exército de Kiev, desde 2014, no sentido de encontrar "caminhos para os esforços internacionais para por fim à guerra em Donbass".

De acordo com a mesma nota, Zelenski vai trocar pontos de vista com os líderes das instituições comunitárias e da NATO sobre as reformas na Ucrânia.

O chefe de Estado reiterou que a tarefa mais importante da nova presidência é conseguir o cessar fogo em Donbass e mostrou-se disposto a adotar "decisões complexas" nem que isso signifique a perda do cargo.

Zelenski propõe a realização de uma consulta popular para conhecer a opinião do povo ucraniano sobre as formas de solucionar o conflito.

Durante a campanha presidencial, Zelenski mostrou-se disposto a falar com o Presidente russo, Vladimir Putin, mas a decisão de Moscovo que emitiu passaportes aos habitantes das zonas controladas pelos separatistas dificultou os planos de diálogo com o Kremlin.

O presidente da Ucrânia frisa que vai manter o rumo no sentido da integração do país na Europa e na NATO, apesar de ter consciência de que Kiev ainda não cumpre as condições necessárias para integrar a União Europeia.

Por outro lado, os planos de Kiev para integrar a Aliança Atlântica são fortemente contestados pela Rússia que mantém a ocupação da Península da Crimeia apesar dos protestos internacionais.