Primeira juíza muçulmana encontrada morta em Nova Iorque

13 Abr, 2017

As autoridades estão a investigar o que levou a que a juíza, que se encontrava vestida e sem sinais de violência, fosse encontrada na água, não existindo sinais de que possa tratar-se de um crime. O óbito foi declarado no local.



O jornal New York Post, que cita fontes anónimas, revela que a juíza tinha sido dada como desaparecida ao início do dia de quarta-feira.Abdus-Salaam era considerada uma das vozes mais liberais e conhecida por apoiar pessoas e causas vulneráveis, recusando seguir os interesses instalados.





Segundo os agentes, o corpo de Sheila Abdus-Salaam não apresentava sinais óbvios de agressão. No entanto, a polícia não quis especular sobre as causa de morte da juíza, que vai ser autopsiada.



Sheila Abdus-Salaam, de 65 anos e natural de Washington, foi a primeira mulher muçulmana e afro-americana a servir num tribunal dos Estados Unidos. Foi nomeada para a mais alta instância judicial do Estado de Nova Iorque em 2013, pelo governador democrata Andrew Cuomo.



Em comunicado Andrew Cuomo afirmou-se “estarrecido” e considerou Sheila Abdus-Salaam como “uma jurista de vanguarda cuja vida dedicada ao serviço público perseguiu sempre uma Nova Iorque mais justa para todos”.



“Como primeira mulher afro-americana a ser nomeada para o tribunal de recurso do Estado, foi uma pioneira. Através dos seus escritos, da sua sabedoria e inabalável compasso mural, era uma força do bem cujo legado será sentido nos próximos anos”, acrescentou o governador do Estado de Nova Iorque.