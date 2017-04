Primeira-ministra britânica quer eleições legislativas antecipadas

Andreia Martins - RTP 18 Abr, 2017, 11:09 / atualizado em 18 Abr, 2017, 13:16 | Mundo

A primeira-ministra explicou esta terça-feira que a decisão foi tomada "com relutância", mas que é necessária, tendo em conta a oposição dos restantes partidos aos planos delineados pelo Governo para dar seguimento ao processo do Brexit.



"Concluí que a única forma de garantir certeza e segurança para os próximos anos é pela realização desta eleição", afirmou a governante, em declarações aos jornalistas.



Eleições antecipadas "não alteram planos"

Good phone call with PM @theresa_may on upcoming UK elections. — Donald Tusk (@eucopresident) April 18, 2017

Parlamento vota amanhã

With the PM calling a general election for 8 June, here's YouGov's most recent voting intention

Con - 44%

Lab - 23%

LD - 12%

UKIP - 10% pic.twitter.com/t6v36qPSrn — YouGov (@YouGov) April 18, 2017

“No verão passado, após o país ter votado para deixar a União Europeia, a Grã-Bretanha precisava de certeza, estabilidade e de uma liderança forte. Desde que me tornei primeira-ministra, o Governo que lidero ofereceu precisamente isso”, reiterou.De lembrar que Theresa May, do Partido Conservador, foi indicada como primeira-ministra em julho de 2016, após o pedido de demissão de David Cameron, que tinha apoiado a permanência do Reino Unido na União Europeia no referendo de 23 de junho.Agora, osesperam alcançar uma vitória eleitoral que legitime as linhas gerais defendidas pelo partido para a concretização do processo."Se não realizarmos agora uma eleição geral, os jogos políticos [da oposição] vão continuar e as negociações com a União Europeia vão atingir o seu ponto mais difícil na corrida até às próximas eleições", considerou Theresa May.A decisão de convocar eleições legislativas antecipadas surge menos de um mês após a a tivação do artigo 50º do Tratado de Lisboa, que prevê os procedimentos necessários à saída de um Estado-membro da União Europeia."O país está cada vez mais unido neste processo, mas Westminster não está", explicou a líder britânica, em referência às críticas por parte de outras forças políticas à forma como o Governo tem levado a cabo as negociações com Bruxelas.No entendimento da ministra, essas orientações constituem "a abordagem correta", que irá permitir ao Reino Unido "retomar o controlo das suas leis e fronteiras". Mas lembra que os trabalhistas já ameaçaram votar contra o acordo final e que os liberais democratas querem "paralisar" as negociações.Referência também ao Partido Nacional Escocês (SNP), que se opõe ao resultado do referendo e às posições consequentes tomadas pelo Governo de Londres, tendo já dado os primeiros passos no sentido de marcar uma nova consulta popular à independência da Escócia até 2019.Nicola Sturgeon, primeira-ministra escocesa e líder do SNP, já considerou que a realização destas eleições antecipadas constitui "uma oportunidade" para reforçar o mandato democrático para a realização do referendo escocês e de rejeitar a agenda política do atual executivo.Theresa May voltou a assegurar que o Reino Unido vai concretizar a saída da União Europeia e que não há margem para recuos, independentemente de resultados eleitorais. Um porta-voz da primeira-ministra garantiu entretanto, já depois do anúncio desta manhã, que o calendário previsto para a concretização domantém-se intacto, independentemente da realização de novas eleições no país.Em reação à declaração da líder britânica, a União Europeia garantiu que a realização de eleições antecipadas "não altera os planos" dos restantes Estados-membros, segundo informou um porta-voz do Conselho Europeu em declarações à agênciaNuma reação mais informal, Tusk revelou através do Twitter que falou ao telefone com a líder britânica após o anúncio desta manhã.Um segundo do polaco compara o processo de saída do Reino Unido da União Europeia a um filme do aclamado realizador britânico Alfred Hitchcock: "Foi Hitchcock quem realizou o. Primeiro um terramoto, depois a tensão aumenta".Contudo, a convocatória de May não é suficiente para garantir a concretização efetiva de eleições antes de 2020. A primeira-ministra precisa de reunir o apoio de dois terços da Câmara dos Comuns, a câmara-baixa do Parlamento britânico, que vai votar já esta quarta-feira a proposta de marcação de eleições antecipadas para 8 de junho.O Partido Trabalhista, principal força de oposição, fez saber esta manhã que "acolhe favoravelmente" a marcação de eleições antecipadas.Nas mais recentes sondagens reunidas pelomais de metade dos britânicos considera Theresa May como a melhor opção disponível para exercer a liderança do Governo. O trabalhista Jeremy Corbyn, do partido da oposição, conta apenas com 14 por cento de aprovação.Em relação às intenções de voto, o Partido Conservador alcança 44 por cento e oconsegue apenas 23 por cento. Entre os restantes partidos e oschegam aos 12 por cento. O Partido da Independência do Reino Unido (UKIP), força política decisiva durante a campanha do referendo de 2016, que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia, conta apenas com dez por cento de intenções de votos.As últimas eleições legislativas britânicas aconteceram há menos de dois anos, em maio de 2015, e deram a vitória aos conservadores liderados por David Cameron. Nessa altura, o primeiro-ministro que viria a ser reeleito prometeu, durante a campanha, a marcação de um referendo à permanência do Reino Unido na União Europeia.