Primeira-ministra da Lituânia visitou cidade bombardeada de Borodianka

A pequena cidade ucraniana, a 65 quilómetros da capital ucraniana, foi destruída pelas bombas e palco de atrocidades durante a ocupação russa.



Ao lado do homólogo ucraniano, Ingrida Simonyte percorreu várias áreas que sofreram danos graves durante os combates.



A chefe do governo lituano escreveu na rede social Twitter que nenhuma palavra podia descrever o que ali se viu e sentiu.



Borodianka tinha 12 mil habitantes antes da guerra e foi ocupada durante várias semanas. As tropas russas retiraram-se da região no final de Março.