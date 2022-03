Primeira operação de repatriamento de portugueses retirou da Ucrânia 38 pessoas

Segundo o ministro português dos Negócios Estrangeiros, devido ao encerramento do espaço aéreo na Ucrânia, "a primeira parte da viagem teve de ser feita por terra".



"Os dois grupos [de portugueses] atravessaram a fronteira da Ucrânia com a Moldova e depois dirigiram-se à Roménia, onde convergiram. A partir da Roménia, de Bucareste, foi possível organizar uma ligação aérea, e é esse voo que agora termina", adiantou Augusto Santos Silva aos jornalistas.



O MNE precisou que "neste voo vêm 38 pessoas", sendo que "alguns precisarão de apoio". Por essa razão, no aeroporto estão os serviços competentes, entre os quais o SEF, o Alto Comissariado para as Migrações e a Segurança Social.



Segundo Augusto Santos Silva, na Ucrânia continuam cerca de 40 pessoas portuguesas e luso-descendentes, entre os quais jornalistas, que em breve deverão precisar do apoio do Governo português para saírem do país.