Primeira remessa de ajuda médica dos EUA chega à Índia

O envio da ajuda norte-americana a partir da base militar de Travis, na Califórnia, seguiu-se a conversações esta semana entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.Na quarta-feira, um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano disse que os Estados Unidos iam enviar equipamento médico avaliado em mais de 100 milhões de dólares (82,4 milhões de euros) para ajudar a Índia no combate à pandemia.Com uma população de 1,3 mil milhões de habitantes, a Índia está a braços com um surto sem precedentes, que já levou vários países a oferecerem ajuda ao gigante asiático, incluindo Portugal.

A explosão do número de casos, atribuída a uma variante do vírus detetada naquele país asiático, a comícios eleitorais e festivais religiosos em grande escala, sobrecarregou os hospitais, onde faltam camas, medicamentos e oxigénio.