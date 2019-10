Partilhar o artigo Primeira vaca clonada no mundo morre aos 21 anos no Japão Imprimir o artigo Primeira vaca clonada no mundo morre aos 21 anos no Japão Enviar por email o artigo Primeira vaca clonada no mundo morre aos 21 anos no Japão Aumentar a fonte do artigo Primeira vaca clonada no mundo morre aos 21 anos no Japão Diminuir a fonte do artigo Primeira vaca clonada no mundo morre aos 21 anos no Japão Ouvir o artigo Primeira vaca clonada no mundo morre aos 21 anos no Japão

Tópicos:

Gado, Japão,