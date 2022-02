Primeira visita oficial de um ministro da Defesa de Israel ao Bahrein

No aeroporto internacional do Bahrein decorreu uma cerimónia de boas-vindas na qual o ministro foi saudado pelo seu homólogo do Bahrein, Abdallah ben Hassan Al-Nouaimi, indica o comunicado.

O Ministério da Defesa precisou que este voo foi o primeiro de um avião da força aérea israelita a aterrar no Bahrein.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Yair Lapid, inaugurou em outubro passado a primeira embaixada de Israel no Bahrein, um ano após a assinatura, sob a égide de Washington, de um acordo de normalização das relações entre os dois países.

Em 15 de setembro de 2020, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein tornaram-se nos primeiros países do Golfo a normalizar as suas relações com Israel.

Na ocasião, os palestinianos denunciaram "um golpe de punhal nas costas" e uma traição do "consenso árabe" que fazia depender a normalização das relações com o Estado judaico da resolução prévia do conflito israelo-palestiniano.