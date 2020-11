Primeira volta do Masters de Augusta suspensa devido ao mau tempo

A competição, uma das quatro mais importantes do calendário internacional da modalidade, foi interrompida às 07:35 (horas locais) e o campo evacuado devido a um raio.



O Masters, que decorre no Augusta National Golf Club, estava inicialmente agendado para decorrer entre 09 e 12 de abril, mas foi adiado para novembro devido à pandemia de covid-19.



A prova está a decorrer à porta fechada sendo apenas permitida a presença de cerca de 500 pessoas, entre as quais membros do Augusta National Golf Club, oficiais do torneio, convidados e familiares de jogadores.