Primeiro ano de mandato de PR da Guiné-Bissau foi marcado por "muitas dificuldades"

"No geral, carateriza-se por muitas dificuldades que também são inerentes ao próprio contexto que o país herdou, mas, no entanto, ele, enquanto Presidente, não está a conseguir equilibrar os ânimos, influenciar o fortalecimento das instituições e ao mesmo tempo transmitir uma imagem positiva internamente", afirmou à Lusa o analista político.

Segundo Rui Jorge Semedo, no cenário internacional Umaro Sissoco Embaló está a "esforçar-se para projetar uma imagem positiva", mas, a nível interno, continua "como os outros governantes e presidentes que passaram pelo país com dificuldades de desatar alguns comportamentos de pendor totalitarista".

Rui Jorge Semedo recordou que durante o primeiro ano de mandato do atual Presidente guineense, que se assinala no sábado, "aconteceram situações desagradáveis do ponto de vista político", referindo-se a perseguição e espancamento de alguns cidadãos, incluindo políticos, sem que o chefe de Estado se tenha pronunciado.

"Além desta situação de perseguição, a situação mais grave foi quando um dos homens da segurança do Presidente da República sequestrou dois ativistas políticos e os levou para a Presidência da República onde foram torturados", afirmou.

Uma outra situação que também marca negativamente o seu recente percurso e que, segundo o analista, deixa "visível a sua dificuldade em deixar que haja independência das instituições e ao mesmo tempo criar condições para que haja uma parceria institucional", foi a exoneração de ministros e a sua recondução para garantir a maioria no parlamento.

"Isto tudo é ridículo quando estamos a pensar em construir uma democracia forte, influenciar a construção de instituições fortes e ao mesmo tempo observar um Presidente da República como um árbitro e uma pessoa isenta que vai contribuir para a mediação entre instituições da República", afirmou.

Em junho de 2020, Umaro Sissoco Embaló exonerou cinco ministros do Governo, liderado por Nuno Nabiam, para participarem como deputados na sessão do parlamento que definiu quem tinham maioria parlamentar.

Depois da sessão, voltaram a ser nomeados ministros.

"Esta sua entrada, esta sua influência, em poder contribuir para uma mudança anti-regimental no parlamento também politicamente não ajudou na construção da democracia", salientou.

O analista frisou também que as "ameaças" marcaram o primeiro ano de mandato, destacando a ameaça de dissolução do parlamento, e o "anúncio inoportuno e desenquadrado" da alegada tentativa de golpe de Estado.

"O Presidente da República não está a deixar as instituições funcionarem. É verdade que constitucionalmente tem a prerrogativa de presidir ao Conselho de Ministros, mas parece-nos que o Presidente da República acabou por afirmar de uma forma inconstitucional o presidencialismo", disse.

Rui Jorge Semedo considerou também que o chefe de Estado está a desgastar a sua relação com as instituições da República e com as suas bases de apoio.

"O PRS já não está a gostar dos posicionamentos do Presidente da República, com o Madem-G15 idem aspas, muito embora estas situações ainda estejam abafadas, mas quem consegue acompanhar com muita atenção dá para perceber que algo não está muito bem com o relacionamento com a base de apoio do Presidente", salientou.

O Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15) e o Partido de Renovação Social (PRS), segunda e terceira forças do parlamento guineense e atualmente no Governo, apoiaram a candidatura de Umaro Sissoco Embaló à Presidência.

Como sinais positivos, o analista destaca a visita de vários chefes de Estado ao país, independentemente da relação de amizade com o Presidente, e a abertura de algumas embaixadas.

Umaro Sissoco Embaló tomou posse em 27 de fevereiro quando ainda decorria um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça pelo seu adversário na corrida Domingos Simões Pereira, líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

Após a polémica tomada de posse, num hotel da capital guineense e com apenas alguns deputados presentes, o chefe de Estado demitiu o Governo de Aristides Gomes, formado na sequência das legislativas realizadas no mesmo ano e ganhas pelo PAIGC, e ordenou a instalação do Governo de Nuno Nabiam com a ajuda de militares.