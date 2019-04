Foto: Reuters TV

Fator que se sentiu no primeiro debate entre os quatro maiores partidos, o PP, PSOE, Podemos e Ciudadanos a centraram nas coligações pós eleitorais.





Para Filipe Vasconcelos Romão, comentador de assuntos internacionais da Antena 1, Albert Rivera do Ciudadanos terá sido quem melhor aproveitou o debate desta noite.O próximo debate com os líderes dos quatro maiores partidos representados no parlamento de Madrid. As eleições gerais espanholas são no próximo domingo.