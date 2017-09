Primeiro discurso de Costa na Assembleia Geral da ONU alinhado com o de Guterres

Lusa20 Set, 2017, 07:29 / atualizado em 20 Set, 2017, 08:24 | Mundo

"O meu discurso será alinhado com a agenda do secretário-geral das Nações Unidas", disse aos jornalistas António Costa, em Nova Iorque, sendo depois questionado sobre o estilo muito multilateralista protagonizado pelo antigo primeiro-ministro português.

"O estilo multilateralista não é o dele, mas o das Nações Unidas. É aquilo que desejamos e que é importante reforçar no mundo", frisou António Costa.

Para o primeiro-ministro, "os grandes desafios que se colocam ao mundo não podem ser resolvidos de uma forma unilateral".

"Pelo contrário, exige-se cada vez maior cooperação, quer nos espaços regionais [no caso de Portugal na União Europeia], quer entre as diferentes regiões do mundo", justificou.

António Costa destacou ainda os temas abordados por António Guterres, que serão coincidentes com os da sua intervenção, como o dos "desafios das alterações climáticas e a questão dos oceanos, onde Portugal tem possuído uma posição muito ativa".

O primeiro-ministro aludiu ainda à "preocupação com as questões das migrações, com as desigualdades e com a promoção da paz".

António Costa fará o seu primeiro discurso numa sessão anual da Assembleia Geral das Nações Unidas pelas 11:30 locais (16:30 em Lisboa).

Além de Portugal, discursam hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas representes de mais 40 países, entre os quais os Presidentes do Irão, África do Sul e do Estado da Palestina ou os primeiros-ministros de Itália, do Japão e do Reino Unido, bem como o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.