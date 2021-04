Primeiro discurso político de Biden a 28 de abril

De acordo com a tradição, a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, convidou Joe Biden a "", indicou numa carta enviada na terça-feira pela responsável.Biden concordou em fazer o discurso em 28 de abril, na véspera "do 100.º dia no cargo", acrescentou o porta-voz.Tradicionalmente, os presidentes dos EUA proferem este discurso político nas duas câmaras do Congresso, numa sessão especial nas primeiras semanas do mandato.Nos anos seguintes, o discurso do presidente no Congresso é chamado "Discurso do Estado da União".

Este ano, a pandemia da covid-19 e o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro adiaram este acontecimento político.