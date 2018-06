Primeiro evento TED para refugiados acontece sábado no campo queniano de Kakuma

Lusa08 Jun, 2018, 10:53 | Mundo

Kakuma, um campo de refugiados no Quénia onde vivem quase 200 mil pessoas foi o local escolhido para acolher este evento "com e para" refugiados, segundo a organização do evento que conta com o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e equipas de voluntários.

Os TEDx são eventos associados à TED, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao tema "Ideias que vale a pena partilhar", mas organizados de forma independente.

"O TEDxKakumaCamp vai proporcionar uma visão diferente sobre a realidade da vida de um refugiado -- distante das imagens de devastação e sofrimento - que eleve e inspire, não apenas as comunidades que o vão receber, mas o mundo inteiro", salientam as organizadoras Dana Hughes e Melissa Fleming no site do evento.

Entre os oradores vão estar especialistas internacionais de várias áreas, mas também antigos e atuais refugiados de Kakuma que irão falar sobre as suas experiências, como a modelo somali-americana Halima Aden, o atleta sul-sudanês Pur Biel, a atriz sul-africana Nomzamo Mbatha, a professora sul-sudanesa Mary Nyiriak Maker e a realizadora congolese, Hortence Aminah Rwimo.

Vai ser montada uma tenda na escola do campo, para receber 250 convidados, bem como écrans gigantes que irão transmitir o vento e poderão ser vistos por 4.000 refugiados de Kakuma e Dadaab. O evento vai ser também transmitido ao vivo na Internet (live streaming).

O campo de Kakuma foi criado em 1992 para receber refugiado sudaneses, mas expandiu-se rapidamente à medida que outras pessoas fugiam à guerra em todo o continente africano. Atualmente conta com 185 mil refugiados do Sudão do Sul, Somália, Etiópia, Burundi, República Democrática do Congo, Eritreia, Uganda e Ruanda.

A TED teve início em 1984 como uma conferência em que convergiam Tecnologia, Entretenimento e Design, mas cobre atualmente os mais diversos os assuntos, desde negócios a ciência, em mais de 100 idiomas. O objetivo é disseminar ideias através de curtas apresentações que não podem exceder os 18 minutos.

Em Portugal realizaram-se já cerca de 200 eventos TEDx desde 2009, sobretudo em universidades.